Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер пристига на тридневна визита в Испания

Николай Велев
Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Буденбендер. Снимка: АП/Маркус Шрайбер
Мадрид ,  
26.11.2025 07:25
 (БТА)

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер днес пристига на тридневна визита в Испания, предаде ДПА.

Щайнмайер и съпругата му Елке Буденбендер ще бъдат посрещнати в Мадрид от крал Фелипе VI и кралица Летисия, които довечера ще дадат и официален банкет в чест на гостите си.

Испанската кралска двойка посети Германия през октомври 2022 г. Според канцеларията на Щайнмайер визитата на германския президент отразява добрите двустранни отношения между Германия и Испания и също така има за цел да демонстрира силната солидарност между проевропейските партньори. 

Очаква се Фелипе VI и Щайнмайер в четвъртък да открият германско-испански икономически форум. 

Програмата на германския президент включва и среща с испанския премиер Педро Санчес, като основният фокус на разговорите между двамата лидери вероятно ще бъде поставен върху Украйна. Испания неотдавна обеща да предостави на Киев допълнителна помощ в размер на 817 млн. евро.

Щайнмайер ще посети и испанската автономна област Страната на баските и ще се срещне с представители на регионалното управление. Освен това той ще отдаде почит на паметника на жертвите на въздушни удари по Герника, извършени от германски бомбардировачи на 26 април 1937 г. По време на Испанската гражданска война самолети на германския легион "Кондор", атакуват и унищожават почти три четвърти от малкото испанско градче. Смята се че жертвите са между 300 и 1500 души. Това е първият голям въздушен удар срещу беззащитното население на град в европейската история.

 

/ПЙ/

