Подробно търсене

България е готова да посрещне Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков

Ива Кръстева
България е готова да посрещне Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков
България е готова да посрещне Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков
снимка: БТА
Самоков,  
26.11.2025 07:00
 (БТА)

България е напълно готова да приеме домакинството на Световното първенство по естетическа групова гимнастика и на съпътстващия международен турнир 17th Academic AGG Cup and IFAGG Trophy в новия комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Залата е завършена изцяло, с красива визия и очаква състезателките и зрителите на надпреварата.

Националните отбори за жени и за девойки, както и всички клубни състави от България вече са в Самоков и провеждат усилени тренировки.

Днес започват състезанията от международния турнир, в който участват рекордните 138 тима, от които 28 от България, от 35 държави. За първи път ще има и надпревара за смесени отбори.

Многобройната делегация на САЩ, която е от над 350 души, от събота е в Самоков, а вчера почти всички състави получиха своите акредитации.

Световното първенство ще се проведе в събота и неделя. Националният отбор на България за жени ще вземе участие в опит да спечели световната титла за втори път след 2022 година. Националният отбор за девойки ще защитава позициите си в топ 3 на световния елит.

При жените България ще участва с национален отбор, Академик и Велбъжд Кюстендил, а при девойките - национален отбор, Академик, Етър Елит и Афродита. За отборното класиране се вземат трите най-добри резултата.

Шампионатът на планетата по естетическа групова гимнастика, ще бъде най-зрелищното спортно събитие в календара на Международната федерация за 2025 година. Организатор и домакин е лицензираната към Министерството на младежта и спорта Българска федерация естетическа групова гимнастика, член на международната централа. 

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

19.11.2025 11:19

Българска федерация естетическа групова гимнастика благодари за подкрепата на Министерството на спорта и на Министерството на туризма

Българска федерация естетическа групова гимнастика благодари на Министерството на младежта и спорта и на Министерството на туризма за подкрепата към Световното първенство, което ще се проведе в Самоков от 26 до 30 ноември.
15.11.2025 21:00

Академик TNT спечели титлата при жените на Държавното първенство по естетическа групова гимнастика в Сандански

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева събраха сбор от 58.700 точки, след като получиха 29.250 за първото си изпълнение и 29.450 за второто.
13.11.2025 12:29

„Подготовката за Световното първенство по естетическа гимнастика в Самоков върви усилено“, заяви генералният секретар на българската федерация Елена Дукова

На Световното първенство при жените България ще участва с национален отбор, Академик и Велбъжд Кюстендил, а при девойките - национален отбор, Академик, Етър Елит и Афродита. За отборното класиране се вземат трите най-добри резултата.
22.10.2025 19:53

Ясна е програмата на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков

В петък (28 ноември) ще бъдат официалните подиум тренировки от 15:00 до 19:30 часа. В събота (29 ноември) от 11:00 до 14:30 часа е първата част от надпреварата при девойките, а от 16:00 до 20:00 жените ще покажат съчетанията си.
19.10.2025 19:15

Около 300 състезателки от осем държави участваха във второто издание на турнира по художествена гимнастика "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

В Самоков се проведе и Мастър клас по естетическа гимнастика с треньорката на националния тим на България за жени Кристина Ташева.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:00 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация