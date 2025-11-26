Общинският съвет в Тунджа ще обсъди актуализация на бюджета и нови проекти в сферите на културата, образованието и социалните услуги

Общински съвет – Тунджа ще обсъди актуализация на бюджета и нови проекти в сферите на културата, образованието и социалните услуги по време на днешното си редовно заседание. Съветниците ще разгледат общо 27 точки, според предварителния дневен ред, публикуван на сайта на местната администрация.

Първа точка на заседанието е актуализираното разпределение на общинския бюджет за третото тримесечие на 2025 г. Финансовата рамка достига 46,3 млн. лева след увеличаване на приходите с над 2,23 млн. лева. Средствата постъпват от Министерството на финансите, трансфери от различни ведомства, финансиране на социални и образователни дейности, както и дарения.

Съветът ще разгледа предложение за издаване на запис на заповед в полза на Национален фонд „Култура“ за изпълнение на проекта „Нови хоризонти за местната култура“. Документът е необходим за получаване на авансово плащане по договора на стойност 16 327 лева. Проектът е на обща стойност близо 82 хил. лева., а финансирането е по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Съветниците ще обсъдят и кандидатсването на Община Тунджа с два нови проекта с външно финансиране. Единият е по Програма „Образование“ 2021–2027 г. и е насочен към покрепа и развитие на даровити деца. Другият проект е транснационален по Програма INTERREG – Дунавски регион, с партньори от Украйна и Сърбия, насочен към културно сътрудничество, творчество и иновации с използване на изкуствен интелект.

Сред точките в дневния ред е и предложението Община Тунджа да продължи партньорството си с Българския Червен кръст (БЧК) – Ямбол по проекта „Топъл обяд“. Инициативата ще осигури безплатно здравословно хранене през зимните месеци на 85 ученици от началните училища в селата Завой и Крумово. Насочена е към деца от семейства в неравностойно социално положение, сираци и полусираци. За целта Общината планира съфинансиране до 20 000 лева.

Повече от половината от точките в дневния ред са свързани с управлението на общинското имущество – изменения в годишната програма и в Общия устройствен план, продажба на имоти в няколко населени места, предоставяне на общински полски пътища и напоителни канали за стопанската 2025/2026 г., както и отдаване под наем на пет язовира – публична общинска собственост.

Кметът на Община Тунджа предлага на съветниците без търг и конкурс да се отдават свободните селски здравни служби, лекарските и стоматологичните кабинети на регистрирани специалисти с медицински практики. Община Тунджа разполага с оборудвани 37 лекарски и 13 стоматологични кабинета, посочва още кметът Станчо Ставрев в предложението си.