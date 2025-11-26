Кметът на Борово ще представи пред общинските съветници информация за готовността на oбщината за зимния сезон

Кметът на Борово Валентин Панайотов ще представи по време на заседанието на Общинския съвет информация за готовността на oбщината за зимния сезон. Това съобщи председателят на Общинския съвет в Борово Пламен Симеонов. По думите му има сключени договори с фирми за снегопочистване на общинската пътна мрежа, както и във всяко едно населено място в общината.

Доставени са и необходимите количества инертни материали - пясък и сол. Те са разпределени по населените места от общината. Здравните, учебните и детски заведения имат готовност за работа при тежка зимна обстановка.

Общината има и определени места за временно настаняване на бедстващи пътници.

Дневният ред на заседанието включва пет точки. Сред тях е изменение и допълнение на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на територията на Община Борово, във връзка с методика за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2026 година.