Кметът на Борово ще представи пред общинските съветници информация за готовността на oбщината за зимния сезон

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Снимка: кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев (архив)
Борово,  
26.11.2025 07:15
 (БТА)
Кметът на Борово Валентин Панайотов ще представи по време на заседанието на Общинския съвет информация за готовността на oбщината за зимния сезон. Това съобщи председателят на Общинския съвет в Борово Пламен Симеонов.  По думите му има сключени договори с фирми за снегопочистване на общинската пътна мрежа, както и във всяко едно населено място в общината.

Доставени са и необходимите количества инертни материали - пясък и сол. Те са разпределени по населените места от общината. Здравните, учебните и детски заведения имат готовност за работа при тежка зимна обстановка. 
Общината има и определени места за временно настаняване на бедстващи пътници. 

Дневният ред на заседанието включва пет точки. Сред тях е изменение и допълнение на Наредба №13 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставени на територията на Община Борово, във връзка с методика за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2026 година. 

/РИ/

