Предложение за закупуване на нов автомобил ще разгледат общинските съветници в Дряново

Предложение за закупуване на нов автомобил ще разгледа Общински съвет – Дряново на своето предстоящо заседание от 15:00 ч. Закупуването на „лек автомобил" е за нуждите на дейност 1533 „Други програми и дейности за осигуряване на заетост" – социални асистенти, на стойност 103 хил. лв. с ДДС, финансиран със средства от обща субсидия за държавни дейности и преходен остатък от 2024 г. Според предложението от кмета Трифон Панчев закупуването се налага поради допълнително разширяване на кръга потребители на услугата, както и включването на потребители от по-малките населени места в община Дряново.

Общинските съветници ще разгледат и предложения за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура „Подкрепа на ученици с таланти“, кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиции „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

Сред точките от проекта за дневен ред е и включване в разчета за капиталови разходи на Общината софтуерен продукт - Google Workspace for Education Plus, на стойност 3726 лв. за нуждите на Средно училище „М. Райкович" в гр. Дряново. Общински съвет – Дряново ще разгледа и предложения, свързани с прокарване на трасе за подземно електрозахранване от поземлен имот в село Ганчовец.