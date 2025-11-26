Общинският съвет на Асеновград ще решава дали администрацията да кандидатства с проект за подкрепа на ученици с таланти

Община Асеновград е допустим кандидат по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за ученици с таланти“ в рамките на Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ на Програма за образование 2021 – 2027. В тази връзка Общинският съвет ще разгледа предложение администрацията да кандидатства за финансиране. Точката е част от дневния ред, публикуван на интернет страницата на общината.

Основната цел на процедурата е осигуряване на подкрепа на местно ниво за насърчаване на деца да демонстрират таланти в областта на науката, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици и да постигат по-високи резултати в обучението.

Средствата по програмата се отпускат за подготовка на деца и ученици чрез форми като обучителни и тренировъчни лагери, академии, майсторски класове, работилници, кръжоци, школи и организиране, и осигуряване на участието им в събития за насърчаване на талантите на местно ниво като олимпиади, конкурси, състезания и др. Проектът предвижда и предоставяне на стипендии и материални поощрения за отличилите се деца, постигнали най-високи резултати.

Съветниците ще дискутират още дали да разрешат на Многопрофилна болница за активно лечение-Асеновград да закупи машини за отделението по вътрешни болести и система за архив за отделението по образна диагностика за близо 150 хил. лева.

По повод 80-ата годишнина на Тихомир Панайотов, който е почетен гражданин на Асеновград, е внесено предложение за отпускане на 800 лв. за издаване на негова стихосбирка.