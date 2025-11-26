Осигуряване на дърва за огрев за кметства, читалища, детски градини и религиозни храмове ще разгледа Общинският съвет в Стамболово

Осигуряване на безплатни дърва за огрев за кметства, читалища, детски градини и религиозни храмове за настъпващия отоплителен сезон ще разгледа Общинският съвет в Стамболово. Това е една от точките за днешното 31-во редовно заседание на ОбС. Проектът за дневен ред, който включва 10 точки, и материалите за сесията са предоставени на БТА.

Според предложението, три бази на детска градина "Звездичка" в Стамболово, Малък и Голям извор трябва да получат общо 104 кубика дърва. Те ще бъдат добити от общинския горски фонд, като отговорни ще бъдат кметовете и кметските наместници. По два кубика дърва се предвиждат за кметствата, читалищата и молитвените домове в общината, ако общинските съветници одобрят докладната.

Те ще подложат на гласуване и предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програма за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, която се администрира от Националния доверителен екофонд. Ако се получи одобрение, със средствата по изготвената количествено- стойностна сметка за 491 138 лева ще се извърши санирането на филиала на детска градина "Звездичка" и класни стаи в Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в село Жълти бряг, като 30 процента от сумата трябва да бъде съфинансиране от Общината.

На заседанието ще се разискват още закупуването на климатик за нуждите на Центъра за обществена подкрепа, отпускане на еднократна парична помощ за лечение на жител на общината, както и имотни сделки.