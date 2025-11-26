Подробно търсене

Кръгла маса за енергийната трансформация на България ще се проведе днес в София

Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Екатерина Христова, архив
София,  
26.11.2025 07:00
Кръгла маса на тема "Енергийна трансформация на България - ускоряване към 2030: Инвестиции, регулации и технологии за конкурентоспособна енергетика и икономика“ ще се проведе днес в столичния хотел "Хотел Милениум" от 16 ч. Събитието е организирано от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия и Центъра за изследване на демокрацията. 

Кръглата маса ще събере представители на институциите, бизнеса и неправителствения сектор, за да обсъдят ключовите предизвикателства и възможности пред страната ни.

Специален фокус ще бъде поставен върху иновативните решения в сектора - системи за интелигентно съхранение на енергия, хибридни ВЕИ централи, модели за корпоративни договори (PPA) с включени батерии, ролята на евтиния ток от слънце, както и възможността новите ветроенергийни проекти да пренесат ниските борсови цени и през зимните месеци.

В рамките на дискусията ще бъдат разгледани следните въпроси като къде се намира България по пътя на декарбонизацията и запазването на индустриалната конкурентоспособност, какви са ефектите от прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост, каква е ролята на законовите и регулаторните реформи за пазарната интеграция на ВЕИ, по какъв начин интелигентните мрежи, дигитализацията и системите за съхранение ще подпомогнат развитието на енергийната система и дългосрочните политики за устойчив енергиен преход, ще успеят ли възобновяемите енергийни източници да намалят разходите за електроенергия на домакинствата и бизнеса, както и да укрепят индустриалната  конкурентоспособност. 

За участие са поканени министърът на енергетиката Жечо Станков и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски.   

