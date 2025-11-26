Галерия "Стубел" представя в изложба творби на Валери Чакалов, Красимир Добрев, Красимир Карабаджаков и Стефан Божков

Колективна изложба на художниците Валери Чакалов, Красимир Добрев, Красимир Карабаджаков и Стефан Божков ще бъде представена днес, 26 ноември, и ще може да бъде разгледана до 12 декември. Експозицията ще бъде официално открита от 18:00 ч. в столичната арт галерия „Стубел“, съобщават от екипа на галерията. По думите им новата изложба обединява четирима автори, разностилни, но свързани от дългогодишно приятелство.

В експозицията ще бъдат подредени най-новите им живописни творби, създадени през последните няколко години, уточняват от галерия „Стубел“.

Валери Чакалов работи в областта на графиката, живописта и неконвенционалното изкуство. Неговите абстрактно-геометрични композиции – с вплетени знаци, образи и символи от различни култури и епохи – създават особена естетическа и емоционална атмосфера. Творбите му се отличават с изящен стил и деликатно въвеждат зрителя в света на необикновеното и енигматичното. Чакалов има над 30 самостоятелни изложби и повече от 200 участия в национални и международни прояви, графични биеналета и арт проекти.

Красимир Добрев обича да провокира – сетивно, мисловно и емоционално. Живописец, концептуален артист, сценограф и илюстратор, той притежава характерен стил, балансиращ между ирония и философска дълбочина, между реалност и въображение. През 90-те години, като съосновател на група „Диско’95“ и арт тандема „Бафтинг“ с Кольо Карамфилов, Добрев въвежда в българското изкуство пърформанса, хепънинга и новите медии.

Красимир Карабаджаков е сред личностите, които – по думите на проф. Свилен Стефанов, превръщат 90-те години на ХХ век в интересно време за българското изкуство. Той притежава силно освободено образно мислене, а експресионистичните му картини носят вулканична енергия и докосват границите на екзалтацията и провокацията. Карабаджаков е един от петимата основатели на арт група „Диско 95“ и има участие в множество изложби и кураторски проекти у нас и в чужбина.

Творбите на Стефан Божков впечатляват със силното присъствие на черния цвят. Използвайки богатата му нюансност, художникът успява да провокира зрителя, да го накара да се вгледа и да води вътрешен диалог с произведението. Работите му нерядко предизвикват дискусии и оставят трайни следи в съзнанието. Божков експериментира в различни области – живопис, графика, скулптура, графичен дизайн и пространствени инсталации. Има над 20 самостоятелни изложби в България, Сърбия, Словакия, Северна Македония и Франция.

