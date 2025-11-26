Подробно търсене

Удължаване на срока за регистрация на личните водни източници до 2033 година ще обсъдят депутатите

Нелли Желева
Удължаване на срока за регистрация на личните водни източници до 2033 година ще обсъдят депутатите
Удължаване на срока за регистрация на личните водни източници до 2033 година ще обсъдят депутатите
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
26.11.2025 06:06
 (БТА)

Второ гласуване на промени в Закона за опазване на околната среда предвижда седмичната проектопрограма за работа на депутатите, публикувана на интернет страницата на Народното събрание. Предложението на вносителите Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители е за удължаване на срока за регистрация на личните водни източници до 2033 г., а целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация. Очаква се Министерството на околната среда и водите да проведе активна информационна кампания и да осигури облекчаване на процедурата по регистрация.

В проекта на програмата е също първото гласуване на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа с вносител Министерският съвет. С част от тях се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на два законодателни акта на Европейския съюз, с които се създава Европейска единна точка за достъп, която от юли 2027 г. ще предоставя централизиран достъп на инвеститорите до публично оповестявана информация относно финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие. Тази платформа ще бъде разработена и оперирана от Европейския орган за ценните книжа и пазари. Данните ще се подават от пазарните участници до органите за събиране на данни, които ще я предоставят на Европейския орган за ценните книжа и пазари. На национално ниво органите за събиране на данни в зависимост от секторните им правомощия са Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, Агенцията по вписванията и Комисията за надзор над регистрираните одитори. Пазарните участници ще подават само информация, която вече е публична, като се въвеждат изисквания относно машинночетимия формат на информацията, както и определения за съответния пазарен субект набор от метаданни, които следва да я придружават. Определянето на органите за събиране на данни и допълнителните изисквания към формата на данните налагат изменения в редица закони в областта на финансовите пазари и финансовите услуги, както и в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвижда се депутатите да разгледат ратификация на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за прекратяване на Договора между тях и насърчаване и взаимна защита на инвестициите. 

Заложено е и второто четене на промени в Наказателния кодекс, внесени от Министерския съвет, както и второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия - първа точка за четвъртък. В проекта на програма е и първото гласуване на промени в Закона за данък върху добавената стойност - втора точка за четвъртък. 

Предлага се депутатите да обсъдят на първо четене и изменения в Закона за марките и географските означения. 

Според проектопрограмата първата точка за петък ще бъде Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на Проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“. В петък е и редовният парламентарен контрол.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:22 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация