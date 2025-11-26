Алтернативната рок група Scotopia представя втория си албум с концерт в София

Алтернативната рок група Scotopia представя втория си студиен албум Languorland с концерт в клуб Mixtape 5 днес, 26 ноември, информират от Projector Plus.

Гост на събитието е Rusita & Live band (авторският проект на Русита Боева, позната като вокал на група „Ревю“).

Languorland включва 12 авторски композиции, създадени през последните две години като естествено продължение на дебюта на Scotopia Cimmerian Red (2023). Албумът е записан през пролетта на 2024 г. в студио Audioslot с продуцент Васко Райков (Odd Crew), с когото групата работи от 2021 г., още от спечелването си на конкурса „Силата на НЕизвестните“ на радио „Тангра мега рок“ и записа на Thumbsucker. Връзката между бандата и Райков вече се е превърнала в силно творческо партньорство, което носи автентичната енергия на групата. „Записваме на живо, всички заедно в едно помещение. Така песните дишат, енергията е истинска, а комуникацията между нас се усеща дори само с поглед“, казва вокалистът Пламен Михайлов.

„Точно този подход придава на Languorland суровото и живо звучене, максимално близо до концертното присъствие на Scotopia. Заглавието произлиза от languor: състоянието на физическа и психическа умора, което се усеща в темите на албума. Languorland е като вътрешна територия, в която всяка от 12-те песни е отделно преживяване, описано с една дума. Заедно те изграждат емоционална карта на албума като земя на съпротива, изтощение и изразяване“, коментират от Projector Plus.

По думите им първият сингъл KeepSake е един от най-спонтанните моменти в албума: „Музикалната му основа възниква по време на проверка на нивата преди репетиция и остава почти непроменена до днес. С типичния за групата баланс между самоирония и уязвимост, текстът говори за „финото изкуство да не спираш да разочароваш“, себе си или другите, дори когато знаеш, че историята ще се повтори. Това е песен за цикличността на човешките грешки и способността да откриваш позитиви дори в разочарованията“.

В Scotopia са Пламен Михайлов – вокали и китара, Михаел Найденов – барабани, и Йордан Паунов – бас китара. Те ще представят новия албум и в Пловдив – на 5 декември, с участието на One Day Less.

