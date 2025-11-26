Общинският съвет в Панагюрище ще обсъди показатели за определяне на допълнителните възнаграждения на кметовете

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Панагюрище ще разгледа одобряване на показатели, чието изпълнение ще бъде отчитано при определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на кмета на общината и кметовете на кметства.

В дневния ред е включено и приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Съветниците ще обсъдят и провеждане на публичен конкурс за избор на управител на общинското дружество „Водоснабдяване и канализация“ – Панагюрище. Предложението предвижда започване на процедура за избор на ръководител.

Очаква се и разглеждане на предложение Община Панагюрище да кандидатства по процедура „Подкрепа за ученици с таланти“, насочена към финансиране за развитие на даровити деца. Заседанието започва в 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация, а точките в предварителния дневен ред са девет.