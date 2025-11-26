Дали Свиленград да предостави безвъзмездно на държавата пет язовира, ще решава Общинският съвет

site.btaДали Свиленград да предостави безвъзмездно на държавата пет язовира, ще решава Общинският съвет
Да предостави ли Свиленград безвъзмездно на държавата пет от общо 76 язовира, които са на територията на общината - това ще решава Общинският съвет на своето 30-о редовно заседание. Проектът за дневен ред и докладните - общо 22 на брой, са публикувани на сайта на институцията.
Общината не разполага с достатъчно финансов ресурс за стопанисване, поддръжка и експлоатация на всички водоеми, пише в докладната. За БТА кметът Анастас Карчев каза, че още няколко изкуствени езера са дадени под аренда и за тях се грижат наелите ги.
Внесено е предложение за именуването на улици в седем села в общината. Мотивите са, че въвеждането на обозначения е наложително по ред причини - административни цели, издаване на документи, преброяване на населението, идентификацията на имоти и дори улесняването на GPS-навигацията.
Общинските съветници ще преценят и доколко е уместно да одобрят кандидатстване по целева програма за подобряване на базата на Домашния социален патронаж, като бенефициент е Фонд "Социална закрила". Във внесения документ е уточнено, че социалното звено в момента е с капацитет 320 души, които живеят в 17 населени места.
Сред докладните, свързани с разпореждане с общинска собственост, е предложение за принудително отчуждаване на частен имот. Целта е окрупняване на терен с борова гора, като плановете на администрацията са за изграждане на нов парк.
