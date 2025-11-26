Съветниците в Средец ще разгледат предложения, свързани с управлението на общината, планове за развитие и разпореждане с общински имоти

Съветниците в Средец ще разгледат на предстоящото си заседание общо тринайсет точки, свързани с управлението на общината, планове за развитие и разпореждане с общински имоти. Трийсет и второто заседание на Общинския съвет ще се проведе на 26 ноември от 9:30 часа в зала №1 на общинската администрация в Средец, пише на официалната интернет страница на Общината.

Първа в дневния ред е докладна записка от председателя на Общинския съвет Динко Цъцаров за повторно обсъждане на решение, взето на заседанието от 29 октомври.

Кметът на общината инж. Иван Кичев е вносител на по-голямата част от докладните. Сред тях са предложения за приемане на годишния план за ползване на дървесина от общинските гори през 2026 г., промени в наредбата за символиката на община Средец, както и актуализиране на капиталовата програма за настоящата година.

Съветниците ще обсъдят още промени в разходите за текущи ремонти на пътища, улици и общински сгради, както и няколко предложения, свързани с устройствени планове — включително промени в Подробния устройствен план за имот на бившето училище по машиностроене в Средец и частично изменение на Общия устройствен план за територия край село Проход.

В дневния ред са включени и няколко точки за продажба на общински имоти в селата Сливово, Вълчаново и Факия, както и предложение за предоставяне на полски пътища за земеделско ползване през кампания 2025/2026.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за изплащане на пътни разходи на шофьор от Дневния център за деца с увреждания в Средец.

Заседанието ще завърши с разглеждане на докладна от постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократни финансови помощи.



