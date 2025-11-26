Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

Подробно търсене

Таня Петкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова, архив
София,  
26.11.2025 07:13
 (БТА)

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението на границите е към 6:00 часа.

Движението е нормално на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония: 

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На границите с Румъния и с Гърция движението на автомобили е нормално на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта, напомнят от ГДГП.

 

