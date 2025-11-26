Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложения за законодателни промени

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, както и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В проекта за промени на Закона за здравното осигуряване е предложено държавата да поеме здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство. Сега тези осигуровки се поемат от работодателя. С промените ще бъде облекчена финансовата тежест върху работодателите, която е основната причина да не наемат жени във фертилна възраст, пише в мотивите за предлаганите промени.

Предложенията на Божанов за промени в Кодекса на труда предвиждат горната граница на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на органи, частично или напълно избрани от Народното събрание, както и за членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и за инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, да бъде до една брутна месечна работна заплата. За държавните служители да се създаде процес по одобрение на по-високи допълнителни възнаграждения, вместо да има горна граница, е посочено още в предложенията. За публичните предприятия допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от членовете на органите за управление и контрол да не надвишава една средна месечна заплата, е записано още в предложенията.