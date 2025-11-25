Временна организация на движението се въвежда на 26 ноември между 56-и и 65-и км на магистрала „Тракия"

Поради почистване на отводнителни съоръжения на 26 ноември движението между 56-и и 65-и км на магистрала „Тракия" в посока Бургас ще се ограничава поетапно, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът в изпреварващата лента ще се пренасочва в активната лента във времето от 8:30 до 16:00 часа.

От пътната агенция допълват, че продължава ремонтът на асфалтовата настилка между 330-и и 334-и км на магистралата в платното за София. В участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът се осъществява в изпреварващата. Дейностите в 3,3 км отсечка започнаха на 18 ноември и се очаква да приключат на 26 ноември.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.





