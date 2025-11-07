Над 1400 граждани от десетки африкански страни се сражават на страната на руските сили в Украйна, заяви днес украинският външен министър Андрий Сибига, предаде Ройтерс.

Украински официални лица твърдят, че Русия се е опитала да осигури подкрепление на силите, атакуващи по-малката й съседка, като е набирала бойци от различни страни, понякога чрез измама.

Андрий Сибига заяви, че Русия примамва африканци да подписват договори, които той описа като "равностойни на [...] смъртна присъда", и призова африканските правителства да предупредят своите граждани.

"Чуждестранните граждани в руската армия имат тъжна съдба", написа той в "Екс". "Повечето от тях веднага се изпращат като пушечно месо на фронта, където бързо биват убити".

Южна Африка заяви вчера, че ще разследва как 17 от нейните граждани са се присъединили към наемническите сили, след като мъжете са изпратили сигнали за помощ, за да се върнат у дома.

А Кения заяви миналия месец, че някои от нейните граждани са били задържани във военни лагери в цяла Русия, след като без да знаят как, са се озовали в конфликта.

Сибига заяви, че общият брой на африканските новобранци може да е по-голям от идентифицираните 1436, произхождащи от 36 държави, и че повечето чуждестранни наемници, задържани в Украйна, са били заловени по време на първата си бойна мисия.

Той допълни, че Украйна ще предостави по-конкретна информация за държавите и регионите, от които Русия е набирала войници.