Русия обяви, че ще се оттегли от европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: руската затворническа колония в Харп. Снимка: АП
Москва,  
08.09.2025 17:07
Русия планира официално да се оттегли от европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията, а президентът Владимир Путин вече внесе в руския парламент законопроект във връзка с това, предадоха ДПА и ТАСС.

Оттеглянето от договора (чието пълно наименование е Европейска конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне и наказание - бел. ред.) ще премахне и последната възможност на Комисията против изтезанията към Съвета на Европа да следи ситуацията в руските затвори и отношението към затворниците, отбелязва ДПА.

Въпреки че Русия е страна по конвенцията от 1997 г., правозащитниците винаги са твърдели, че изтезанията и унизителното отношение са широко разпространени в руските полицейски участъци и в центровете за задържане.

Почти всички украински военнопленници, които бяха върнати при размяна между Москва и Киев по време на започналата през февруари 2022 г. руска война в Украйна, съобщиха за мъчения в Русия, посочва ДПА.

Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията е договор от 1987 г. на Съвета на Европа - най-голямата европейска междуправителствена правозащитна организация.

Русия беше изключена от Съвета на Европа през 2022 г. заради инвазията в Украйна.

Москва оправдава оттеглянето от конвенцията с твърдението, че вече не членува в Комисията срещу изтезанията.

