Русия обяви "Репортери без граници" за нежелана организация

Руското министерство на правосъдието обяви базираната във Франция международна организация за свобода на печата „Репортери без граници“ за нежелана организация, предаде Ройтерс.

Русия редовно определя организации, които според нея подкопават националната ѝ сигурност, като „нежелани“. Това означава, че руските граждани, които работят с такива организации или ги финансират, може да получат до пет години затвор.

Сред организациите, определени като „нежелани“, са финансираното от американското правителство Радио „Свободна Европа“/Радио „Свобода“, международната екологична организация „Грийнпийс“ и базираната в Лондон „Амнести Интернешънъл“.

Основана във Франция през 1985 г., „Репортери без граници“ (Reporters sans frontières) защитава журналистите и се бори срещу цензурата в цял свят.

От организацията не отговориха веднага на искането за коментар.

„Репортери без граници“ класира Русия на 171-во място от 180 държави в своя Световен индекс за свобода на печата за тази година и е включила в списъка си 50 журналисти, които са задържани в страната.