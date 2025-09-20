Подробно търсене

Зеленски: Украинските сили при контраофанзива нанасят тежки загуби на Русия

Пламен Йотински
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: Leon Neal? Pool via AP
Киев,  
20.09.2025 01:51
 (БТА)

Украинските войски продължиха с  контраофанзивата си по фронтовата линия около два града в източната част на страната, като президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили понасят тежки загуби, предаде Ройтерс.

Русия заяви, че нейните сили са превзели две нови села при бавното си напредване през източната и южната част на Украйна, но министерството на отбраната не споменава украинската офанзива близо до градовете Покровск и Добропиля.

Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск.

"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива и те не успяха да започнат пълномащабна офанзива. Нашите военни унищожават техните сили“, заяви Зеленски.

"Руснаците са понесли значителни загуби, а "фондът за размяна" на нашата страна е значително попълнен – всеки ден биват пленявани все повече руски войници."

Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра  през руските отбранителни линии.

В своето видеообръщение Зеленски също каза, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски атаки от месеци.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две селища – Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-далеч на югозапад в Запорожка област.

Генералният щаб на украинската армия посочи Муравка като едно от няколко селища, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.

/ПЙ/

