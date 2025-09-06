Подробно търсене

Зеленски отхвърли идеята на Путин за среща в Москва: "Той може да дойде в Киев", каза украинският президент пред "Ей Би Си Нюз"

Светослав Танчев
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: Tetiana Dzhafarova/Pool Photo via AP
Киев,  
06.09.2025 11:45
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята на Владимир Путин за двустранна среща в Москва, като отговори вчера с предложение руският лидер да посети Киев, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия "Ей Би Си Нюз".

"Той може да дойде в Киев. Не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ракетни удари, подложена на атака всеки ден. Не мога да отида в столицата на този терорист", каза Зеленски.

Според него предложението на Путин всъщност е имало за цел да отложи срещата им.

Зеленски изтъкна, че е готов за среща под всякаква форма. По негово мнение Путин си "играе със САЩ".

"Ако човек не иска да се срещне по време на война, разбира се, той може да предложи нещо, което не би било приемливо за мен или за другите", отбеляза украинският президент.

Путин заяви вчера, че е готов да се срещне със Зеленски и Москва е най-доброто място за възможна среща между двамата.

Украинският външен министър Андрий Сибига по-рано каза, че в момента седем страни са готови да бъдат домакини на среща между Зеленски и Путин, но определено не в Москва. Сред тях са Австрия, Ватикана, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив.

