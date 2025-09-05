Журналистът Иво Тасев пред #БТАПаралели за кризата в Близкия изток, войната в Украйна и… спортните новини

Петдесет и три години от Мюнхенското клане: точно на този ден през 1972 г. спортисти от израелския отбор на Олимпиадата в Мюнхен са взети за заложници от палестинската организация „Черен септември“. Това е тема днес на публикацията на Българската телеграфна агенция (БТА) в рубриката „БТА от архивите“ и първият въпрос към отговорния редактор в „Международна информация“ Иво Тасев в разговор за подкаста БТА Паралели.

Паралелите между този случай и заложническата криза сега в Близкия изток са, по думите му, задължителни. „Виждаме реминисценция в изказванията на високопоставените израелски представители. Както каза началникът на отбраната на израелската армия Еял Замир, цитиран от ДПА, „Хамас“ трябва да знаят, че ще бъдат преследвани навсякъде и с всички средства“, посочи Тасев. Това е моделът, който Израел използва след Мюнхенската трагедия. „Но от друга страна, оттук идва стълкновението между Израел и радикалната палестинска групировка „Хамас“, която - както някога „Черният септември“, инициира конфликта“, обясни журналистът-международник. Той припомни, че последната позиция на „Хамас“ е за всеобхватна, но поетапна сделка, но от друга страна Израел, в лицето на премиера Нетаняху, настоява за незабавно освобождаване на заложниците, което е и призивът на американския президент от онзи ден.

Говорейки за отразяването на сегашната ситуация в Близкия изток, Иво Тасев припомни, че БТА се стреми – както винаги го прави – да представя повече мнения, страни и факти. Изводите са на тези, които четат БТА, чиито новини са отворени за свободен достъп от февруари 2022 г.

Дали изпускаме нещо? „Изпускаме това, което не се казва. Почти всичко, което се казва, ние го предаваме. Друг е въпросът кой от политиците и главните актьори, както пишат световните агенции, е предпочел да казва ли да не казва“, каза Иво Тасев. Той даде пример с оповестеното вчера становище на израелския премиер, че „Хамас“ мами и манипулира, и изявления на израелския министър на отбраната, че организацията говори празни приказки. „А какво се крие зад това „празни приказки“, ние не знаем“. Ние знаем това, което е ясно: позициите на двете страни“, посочи Тасев. Той цитира изявление на Томас Найдс, един от последните американски посланици в Израел, според когото позицията на Бенямин Нетаняху и неговото правителство значи само едно: скоро няма да се види край на войната: „Хамас“ няма да се разоръжи и няма да приеме чуждо управление на ивицата Газа.

Кризата в Близкия изток е „тема в развитие“ в специална секция на сайта на БТА, както и войната в Украйна. „И там, както между Нетаняху и „Хамас“, има огромни различия между Зеленски и Путин, които световните агенции всеки ден отбелязват“, посочи Иво Тасев. Експертите, от белязва той, не прогнозират скоро край на войната. Той цитира изказване на президента на Финландия Александер Стуб, че преди да се говори за Коалицията на желаещите и гаранциите за сигурност, трябва да се случи мирно споразумение. По думите на Иво Тасев ситуацията е патова.

В разговора стана дума за инициативата на НАТО PURL (Списък с първостепенните нужди на Украйна): по тази линия, каза Иво Тасев, България може да заеме ключово място с готвеното споразумение за новото дружество между „Райнметал“, един от най-големите производители на оръжие и боеприпаси в света, и ВМЗ Сопот.

Говорейки за последните развития, Иво Тасев посочи, че „България трябва да бъде фактор на източния фронт на НАТО. Алиансът гласува, по думите му, доверие на България.

Въпреки че в момента е отговорен редактор в „Международна информация“ на БТА, Иво Тасев е журналист с години опит в… спортната журналистика. Разбира се, той не се изкушава да използва спортна терминология в международната журналистика, но неизбежно асоциации се появяват.

“Когато Тръмп се качваше на борда на Air Force One на път за Аляска за срещата с Путин, каза: “Залогът е висок”. И моята първа асоциация беше, понеже дълги години сме правили в спортния печат страници за залагания, че всъщност неговият коефициент на домакин е много висок - 3.2, тоест е много малко вероятно, както и стана, той да тръгне с нещо конкретно. Коефициентът за госта е 1.7, може би 1.6. А за равенство не се приемат залози”, обяснява Иво Тасев.

Освен международни новини той пише и… стихове. Първата му – и засега единствена стихосбирка - "Прелистени мисли", излязла през 1999 г., е под редакцията на Христо Фотев.

Тасев признава, че до ден днешен пише стихове, а едно от най-големите му вдъхновения е родният град на неговата майка - Бургас.

