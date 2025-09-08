Подробно търсене

ОБНОВЕНА Тръмп очаква европейски лидери за разговори за войната в Украйна, планира нов разговор с Путин

Петър Къдрев
Тръмп очаква европейски лидери за разговори за войната в Украйна, планира нов разговор с Путин
Тръмп очаква европейски лидери за разговори за войната в Украйна, планира нов разговор с Путин
Снимка: Manuel Balce Ceneta, AP
Вашингтон,  
08.09.2025 03:05 | ОБНОВЕНА 08.09.2025 03:22
 (БТА)
Етикети

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

„Някои европейски лидери пристигат в нашата страна в понеделник или вторник индивидуално“, съобщи Тръмп, без да уточни кои има предвид, а Белият дом засега не е отговорил на молба за подробности.

Американският президент допълни, че „не е щастлив“ за ситуацията с войната между Русия и Украйна, след като беше запитан от репортери за масираната руска въздушна атака в нощта срещу неделя, която според украински представители е предизвикала пожар в основната сграда на правителството в Киев.

Тръмп обаче отново изрази увереност, че войната скоро ще бъде прекратена със споразумение. „Ние скоро ще се справим с руско-украинската ситуация“, каза Тръмп.

/ПК/

Свързани новини

07.09.2025 20:08

Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна, предадоха световните агенции. Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с
07.09.2025 16:15

Зеленски каза, че броят на убитите след снощните масирани руски въздушни удари в Украйна вече е четирима и че е разговарял с Макрон

Четирима души са били убити при масираните руски въздушни удари в Украйна снощи, каза днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:20 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация