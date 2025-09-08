site.btaРъководители на институциите на ЕС няма да пътуват до Вашингтон тази седмица
Ръководители на институциите на ЕС няма да пътуват до Вашингтон тази седмица, уточни говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със съобщението на президента Доналд Тръмп, че в близките дни ще разговаря "с отделни европейски лидери" за Украйна.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е изцяло посветена на предстоящата си годишна реч в Европейския парламент в Страсбург за състоянието на ЕС, каза говорителят. За тази седмица тя не предвижда да пътува другаде, добави той. Говорителят уточни, че пратеникът на ЕС по въпроса за санкциите и негови колеги вече са в столицата на САЩ за срещи по-късно днес.
В последните два дни ЕК бе в контакт с държавите от ЕС за подготовката на допълнителни санкции срещу Русия, посочи говорителят. Според него словото на Фон дер Лайен пред евродепутатите в сряда ще засегне и въпроса за европейските санкции.
