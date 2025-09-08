Ръководители на институциите на ЕС няма да пътуват до Вашингтон тази седмица, уточни говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със съобщението на президента Доналд Тръмп, че в близките дни ще разговаря "с отделни европейски лидери" за Украйна.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е изцяло посветена на предстоящата си годишна реч в Европейския парламент в Страсбург за състоянието на ЕС, каза говорителят. За тази седмица тя не предвижда да пътува другаде, добави той. Говорителят уточни, че пратеникът на ЕС по въпроса за санкциите и негови колеги вече са в столицата на САЩ за срещи по-късно днес.

В последните два дни ЕК бе в контакт с държавите от ЕС за подготовката на допълнителни санкции срещу Русия, посочи говорителят. Според него словото на Фон дер Лайен пред евродепутатите в сряда ще засегне и въпроса за европейските санкции.