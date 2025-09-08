Подробно търсене

Ръководители на институциите на ЕС няма да пътуват до Вашингтон тази седмица

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
08.09.2025 15:48
 (БТА)
Ръководители на институциите на ЕС няма да пътуват до Вашингтон тази седмица, уточни говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със съобщението на президента Доналд Тръмп, че в близките дни ще разговаря "с отделни европейски лидери" за Украйна.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е изцяло посветена на предстоящата си годишна реч в Европейския парламент в Страсбург за състоянието на ЕС, каза говорителят. За тази седмица тя не предвижда да пътува другаде, добави той. Говорителят уточни, че пратеникът на ЕС по въпроса за санкциите и негови колеги вече са в столицата на САЩ за срещи по-късно днес.

В последните два дни ЕК бе в контакт с държавите от ЕС за подготовката на допълнителни санкции срещу Русия, посочи говорителят. Според него словото на Фон дер Лайен пред евродепутатите в сряда ще засегне и въпроса за европейските санкции.

Свързани новини

08.09.2025 14:36

Кремъл заяви, че санкциите никога няма да накарат Русия да промени курса си

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че международните санкции никога няма да накарат Русия да промени курса си в Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че няколко часа по-рано САЩ и Европейският съюз посочиха, че обмислят
08.09.2025 03:05

Тръмп очаква европейски лидери за разговори за войната в Украйна, планира нов разговор с Путин

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.
07.09.2025 20:08

Тръмп заяви готовност да наложи нови санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да наложи нови санкции на Русия заради войната ѝ срещу Украйна, предадоха световните агенции. Попитан в Белия дом от журналист дали е готов да обяви нов кръг от санкции, президентът отговори с
19.08.2025 16:23

Тръмп започва подготовка за среща между Зеленски и Путин, европейците изготвят гаранции за сигурност за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че се е заел да организира среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че САЩ ще подкрепят европейските

