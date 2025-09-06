Подробно търсене

Премиерът на Бавария е скептично настроен относно разполагането на войски на НАТО в Украйна

Светослав Танчев
Премиерът на германската провинция Бавария Маркус Зьодер говори на пресконференция в Мюнхен. Снимка: Felix Hörhager/dpa via AP
Берлин,  
06.09.2025 10:21
 (БТА)
Влиятелният премиер на германската провинция Бавария Маркус Зьодер е скептично настроен към идеята за разполагане на войски от страни членки на НАТО в Украйна като част от гаранциите за сигурност на Киев - тема, която в момента се обсъжда усилено сред европейските лидери, предаде ДПА.

"Едва ли мога да си представя, че там ще бъдат разположени войски на НАТО", каза Зьодер пред регионалния германски в. "Райнише Пост".

Зьодер е лидер на консервативния Християнсоциален съюз (ХСС) - баварска партия, която е в управляващата коалиция с лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) и консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц.

"Русия не би приела при никакви обстоятелства" разполагането на войски от западния военен алианс, посочи баварският премиер. "Защото това би било предвестник на присъединяването на Украйна към НАТО", поясни той.

Зьодер каза още, че Бундесверът (германската армия) "не е готов за това", тъй като е натоварен до краен предел във финансово и кадрово отношение. Според него това е една от причините, поради които отново се е появила необходимостта от наборна военна служба в страната.

През 2011 г. в Германия бе преустановена военната повинност, с което на практика се сложи край на задължителната наборна военна и цивилна служба. Тя беше заменена с федерална схема за доброволна служба. Понастоящем управляващата коалиция в Германия обсъжда дали наборната военна служба да бъде въведена отново на доброволен принцип, отбелязва ДПА.

/СХТ/

