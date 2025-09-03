Германският комисар по отбраната призовава за задължителна едногодишна служба – военна или обществена

Германският парламентарен комисар по въоръжените сили Хенинг Оте призова за въвеждането на задължителна едногодишна служба за всички граждани, но не само във войската, предаде ДПА.

„Застъпвам се за задължителна едногодишна служба за жените и мъжете, не само във въоръжените сили, но и в службите за спешна помощ, културата, спорта или доброволчеството“, заяви Оте пред германския вестник „Билд“.

Според него подобна програма би позволила на младите хора да внесат принос, като същевременно получават обезщетения в замяна, а също би спомогнала за укрепване на социалното сближаване.

Оте заяви, че Бундесверът спешно се нуждае от повече жени. Докато управляващата коалиция досега наблягаше на доброволческата служба, Оте предупреди, че това може да не е достатъчно.

Военната наборна служба беше преустановена в Германия през 2011 г., с което на практика се сложи край както на задължителната военна, така и на гражданска служба. Тя беше заменена от федерална схема за доброволческа служба.

Оте отбеляза, че по това време наборната военна служба не се е считала за необходима за националната сигурност. „Сега ситуацията е съвсем различна. Ето защо трябва да обсъдим това отново“, допълни той.