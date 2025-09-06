Подробно търсене

Президентът на САЩ потвърди, че Г-20 ще се съберат догодина в голф клуба му във Флорида, ще се радва да участват и колегите му от Китай и Русия

Владимир Сахатчиев
Надписът на голф и хотелския комплекс на президента на САЩ Доналд Тръмп в предградието на Маями Дорал. (AP Photo/Lynne Sladky)
Вашингтон,  
06.09.2025 04:19
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че страната му ще приеме следващото издание догодина на срещата на върха на Двайсетте най-големи световни икономики (Г-20) в голф клуба си в Южна Флорида, съобщиха агенциите.

"Всеки иска да е там, защото е съвсем близо до летището, това е най-доброто място и е прекрасно; всичко там е прекрасно", каза републиканецът, помолен да коментира дали форумът ще бъде организиран в комплекса му за голф и СПА. Преди това той беше обявил, че събитието ще се състои в Маями.

Тръмп каза, че самите организатори са поискали срещата да бъде в личния му клуб.

През първия си мандат той опита да домакинства друг голям международен форум там, но в крайна сметка се отказа, след като собствените му съпартийци го разкритикуваха, че да организира срещата в свой личен имот било неуместно и нередно и не бива да бъде правено.

Сега обаче времената се промениха и Тръмп рядко пътува из САЩ, без да поиграе голф или да отседне в някой имот, наречен на негово име, като това вече не предизвиква толкова остри реакции.

Американският лидер допълни, че ще се "зарадва много", ако в Дорал дойдат и президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Цзинпин.

"Ще се зарадвам много, ако искат (да дойдат)", каза Тръмп.

През 2020 г. той отново искаше да покани Русия, тогава на форум на Г-7 въпреки преустановяването на членството ѝ в тази организация заради анексирането на Крим, което предизвика бурни реакции от страна на демократите.

Тогава срещата на Седморката така или иначе пропадна заради пандемията.

Сега Тръмп отново е готов да покани Путин въпреки пълномащабното нахлуване в Украйна, предприето от Русия през 2022 г.

Г-20 се състои от най-големите световни икономики, плюс Европейския и Африканския съюз. Голф клубът е разположен в предградието на Маями Дорал и носи името Trump National Doral Miami.

Същевременно Тръмп потвърди, че няма да участва в тазгодишния форум на върха на Г-20, който ще се състои през ноември в Република Южна Африка (РЮА), предаде Франс прес.

Президентът потвърди, че на срещата на държавните и правителствени ръководители в РЮА ще го представлява неговият заместник Джей Ди Ванс.

 

 

/ВС/

