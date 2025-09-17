Подробно търсене

Владимир Арангелов
Киргизстански съд осъди на затвор двама журналисти за подкопаване на обществения ред
Илюстративна снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Бишкек,  
17.09.2025 21:17
 (БТА)

Киргизстански съд осъди на затвор двама бивши видео редактори на независимата медия „Клооп“, Жомарт Дулатов и Александър Александров, на по пет години затвор по обвинения в разпространяване на фалшива информация и подкопаване на обществения ред, предаде Ройтерс.

Адвокатът на журналистите каза, че обвиненията са изфабрикувани и че присъдата е несправедлива.

Двама други обвиняеми, счетоводители в „Клооп“, получиха условни присъди.

Службите за сигурност претърсиха домовете на няколко настоящи и бивши служители на „Клооп“ в началото на 2025 г., задържаха Дулатов и Александров и иззеха оборудване.

Правозащитни групи окачествиха делото като политически мотивирано, като изразиха предположение, че е част от по-широкообхватна кампания за заглушаване на независимите медии.

Основаната през 2007 година медия „Клооп“ е известна с разследванията си по теми, свързани с корупцията и човешките права, посочва Ройтерс. През последните години тя е подложена на все по-силен натиск, включително опити от страна на властите да спрат и ограничат работата ѝ. Служителите ѝ сега работят от чужбина и достъпът до сайта ѝ е блокиран в Киргизстан.

Медийната обстановка в Киргизстан някога бе смятана за най-динамичната в Централна Азия, но откакто президентът Садир Жапаров дойде на власт след революцията от 2020 г., независимите медии и журналисти са подложени на все по-голям правен и политически натиск, коментира Ройтерс.

/БЗ/

