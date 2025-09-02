Подробно търсене

КАБАР: Киргизстан и Виетнам желаят да засилят сътрудничеството си в различни области
КАБАР: Киргизстан и Виетнам желаят да засилят сътрудничеството си в различни области
Снимка: КАБАР
Бишкек,  
02.09.2025 18:49
 (БТА)

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров се срещна с премиера на Виетнам Фам Мин Чин в Китай, съобщи киргизстанската национална новинарска агенция КАБАР.

Двамата лидери обсъдиха актуални въпроси от двустранните отношения и перспективите за тяхното развитие, както и сътрудничеството в многостранен формат в рамките на международните организации, съобщиха от канцеларията на президента на Киргизстан.

Жапаров и Фам Мин Чин изразиха готовност да засилят партньорството в различни области от взаимен интерес и се договориха да осъществят взаимни официални посещения.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/СХТ/

