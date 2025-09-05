КАБАР: Киргизстан планира да активизира взаимоотношенията с Индия и Виетнам

В хода на срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сигурност, провела се в Китай, президентът на Киргизстан Садир Жапаров проведе разговор с премиера на Индия Нарендра Моди, съобщи днес външният министър на централноазиатската страна Жеенбек Кулубаев, цитиран от националната новинарска агенция КАБАР.

Според него страните са взели решение през идната година да активизират двустранните отношения.

Министърът допълни, че президентът също така е провел преговори с премиера на Виетнам за разширяване на двустранното сътрудничество.

„През април тази година премиерът Адълбек Касъмалиев посети Виетнам, подписвайки редица документи. Поканихме виетнамската страна да проведе посещение у нас догодина“, допълни външният министър.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)