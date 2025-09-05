Подробно търсене

Виктор Турмаков
КАБАР: Киргизстан планира да активизира взаимоотношенията с Индия и Виетнам
Жеенбек Кулубаев - външен министър на Киргизстан. Снимка: КАБАР
Бишкек,  
05.09.2025 17:35
 

В хода на срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сигурност, провела се в Китай, президентът на Киргизстан Садир Жапаров проведе разговор с премиера на Индия Нарендра Моди, съобщи днес външният министър на централноазиатската страна Жеенбек Кулубаев, цитиран от националната новинарска агенция КАБАР.

Според него страните са взели решение през идната година да активизират двустранните отношения.

Министърът допълни, че президентът също така е провел преговори с премиера на Виетнам за разширяване на двустранното сътрудничество.

„През април тази година премиерът Адълбек Касъмалиев посети Виетнам, подписвайки редица документи. Поканихме виетнамската страна да проведе посещение у нас догодина“, допълни външният министър.





