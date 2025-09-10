КАБАР: Киргизстан и Индия обсъдиха разширяването на въздушните връзки между двете страни и привличане на туристи

Посланикът на Киргизстан в Индия Аскар Бешимов проведе среща с председателя и управляващ директор на „Уингспан Груп“ (Wingspan Group) Нирадж Рати, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Министерството на външните работи на Киргизстан съобщи, че по време на разговора са обсъдени перспективите за сътрудничество в областта на гражданската авиация, включително развитието на въздушния трафик между Киргизстан и Индия, привличането на индийски туристи и разширяването на възможностите за бизнес контакти.

Страните потвърдиха взаимния си интерес от укрепване на взаимните транспортни връзки, което ще допринесе за развитието на туризма, инвестиционното сътрудничество и хуманитарните отношения.

Киргизстанският посланик подчерта значението на разширяването на директните полети за стимулиране на бизнеса и културния обмен. От своя страна Нирадж Рати отбеляза високия потенциал на Киргизстан като туристическа и транзитна дестинация, изразявайки готовност за по-нататъшно взаимодействие с киргизстанската страна.

След срещата страните изразиха намерението си да предприемат практически стъпки за развитие на сътрудничеството.

„Уингспан Груп“ е създадена в Индия през 1998 г. и днес е една от най-големите компании, предоставящи услуги в областта на гражданската авиация, включително продажба на самолетни билети, организиране на чартърни полети, превоз на товари и маркетингова подкрепа за авиокомпании. Групата е официален партньор на водещи авиопревозвачи, включително „ИндиГо“ (IndiGo).

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)