КАБАР: Киргизстан създава условия за целогодишен туризъм

Александър Евстатиев
Снимка: КАБАР
Бишкек,  
11.09.2025 22:23
 (БТА)

Департаментът по туризъм на Киргизстан възнамерява да увеличава потока от туристи с 10% всяка година, заяви ръководителят на департамента Ерденет Касъмов, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Той отбеляза, че самите киргизстанци са свидетели на това как се строят летища, пътища, отварят се 5-звездни хотели, зони за отдих, изграждат се резервати, природни паркове и т.н.

„Създават се благоприятни условия за туристите, пазарът се диверсифицира. Основният поток от туристи идва през лятото, сега работим, за да гарантираме, че туристите активно ще посещават страната ни и през зимата. Като част от приетата програма за развитие на страната, държавният глава отбеляза, че бъдещето на държавата е в производството и туризма“, посочи Касъмов.

„В тази връзка се разработва план за изпълнение на тази програма до 2030 г., който очертава мерки като оптимизиране на държавната администрация в туристическия сектор, подобряване на туристическия пазар, въвеждане на съвременни зелени технологии с помощта на дигитализация, опазване на околната среда, историческото и културното наследство, развитие на регионите и осигуряване на безопасността на туристите“, обясни ръководителят на департамента по туризъм.

Според Касъмов за последните шест месеца делът на туристическия сектор е бил 4,3% от БВП.

„До 2030 г. искаме да увеличим тази цифра до 7%. Страната започна да изпълнява програмата „40 туристически проекта в 40 области“. Днес броят на туристическите обекти достигна 63. Много от тях вече са започнали да функционират, а останалите ще започнат да функционират до края на годината“, каза Касъмов.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и КАБАР)

/АГ/

