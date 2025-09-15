КАБАР: В Киргизстан успешно изпитаха биотор, изготвен от овча вълна

Киргизстанският научноизследователски институт за селско стопанство съвместно със специалисти от Киргизстанския национален аграрен университет проведоха изпитания на нов органичен тор, изготвен от овча вълна, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Според данните на Министерството на земеделието вълната има редица агрономически преимущества: съдържа до 15% азот, който се освобождава постепенно и осигурява продължително време хранителни вещества на растенията, богата е на сяра, аминокиселини и каротин, подобрява структурата на почвата, удържа влагата в нея и я разрохква, разлага се постепенно, което я превръща в тор с продължително действие.

Специалистите подчертават, че за промишленото използване на тора от овча вълна е необходима официална сертификация и строго да се съблюдават инструкциите за употреба.

