Подробно търсене

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич удължи договора си с клуба

Димитър Петков
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич удължи договора си с клуба
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич удължи договора си с клуба
Душан Косич Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, Архив
Пловдив,  
17.12.2025 12:07
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич удължи договора си с "черно-белите", съобщиха от футболния клуб. Новият контракт на специалиста е до лятото на 2028 година. 

Косич пое "железничарите" в края на 2024 година и през пролетта неговият отбор трябваше да премине през бараж за запазване на мястото си в елита на българския футбол. След 19 изиграни кръга през настоящия сезон обаче Локомотив заема шестото място в класирането на Първа лига с 29 точки, като отборът се класира и за четвъртфиналите в турнира за Купата на България. 

До момента Косич е водил "черно-белите" в 40 срещи, в които има 17 победи, 11 равенства и 12 загуби. 

"Желаем още много успехи на Душан Косич начело на Локомотив", написаха от клуба. 
 
 

/МД/

Свързани новини

14.12.2025 17:59

Локомотив (Пловдив) се класира за четвърфиналите в турнира за Купата на България по футбол след домакински разгром над десетима от Монтана

Локомотив (Пловдив) се класира на четвъртфиналите в турнира за Купата на България по футбол, след като в осминафинален сблъсък от надпреварата разгроми Монтана с 4:0 като домакин.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:25 на 17.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация