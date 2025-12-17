Приключиха ремонтите на три улици в Петрич

Приключиха ремонтните дейности на три възлови улици в Петрич, каза за БТА главният инженер на общината Николай Попов. Положена е новата асфалтова настилка на улиците „Кукуш“ и „Отец Паисий“ както и на "Връх Китка", в участъка от "Генерал Тодоров" до улица "22-ри октомври". Завършен е процесът по асфалтиране и на улиците "Атанас Лютвиев" и "Кожух".

По улица „Отец Паисий“ е обновен участъкът от улица „Славянска“ до улица „Градска“, като са изпълнени всички предвидени строително-монтажни дейности. Завършен е също ремонтът на улица „Кукуш“. Приключено е изграждането на тротоарната настилка на улица „Брегалница“.

В момента строителните дейности продължават по други улици в града. Работи се на улици "Дунав", "Скопие", Александър Батенберг", както и по други участъци в района. Ще се направи тротоарът и ще се положи нова асфалтова настилка. На улица„Серска“ се полага асфалтова настилка, като предстои поставяне на бордюри. В обхвата на текущите дейности са още улиците „Демир Хисар“, „Серска“, „Тетово“, малък участък от улица „Васил Кънчев“. Предстои изграждане на тротоари и полагане на асфалт. Улиците са включени в третия етап на инвестиционния проект на Община Петрич.

От началото на изпълнението на инвестиционната програма до момента в Петрич са подменени 14 160 линейни метра водопроводна мрежа. Положени са 8 315 линейни метра нова асфалтова настилка и 37 410 квадратни метра нова тротоарна настилка, съобщиха от общината. Програмата за инвестиции, която се изпълнява от екипа на кмета Димитър Бръчков, обхваща общо 38 улици на територията на града и ще продължи до пълното изпълнение на планираните дейности.