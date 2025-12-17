Тракийският университет ще организира догодина кандидатстудентски курс по обща езикова култура

site.btaТракийският университет ще организира догодина кандидатстудентски курс по обща езикова култура
Курс по обща езикова култура ще организира Тракийският университет през 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение. Оттам допълват, че обучението е насочено към кандидат-студенти, които желаят целенасочена и систематизирана подготовка за кандидатстудентския изпит по български език и литература.
Курсът ще се проведе онлайн в три последователни съботни дни – от 28 февруари до 14 март 2026 г., с общ хорариум от 30 учебни часа.
Обучението е съобразено с актуалните изисквания на Министерството на образованието и науката за учебната програма по български език и литература. Акцентът е върху актуализираните правописни правила, правилната употреба на запетаята, дефиса и дългото тире, както и върху корекцията на най-често допусканите стилистични грешки в кандидатстудентските текстове през последните години, посочват организаторите. Те отбелязват, че курсът допълва и разширява подготовката на кандидат-студентите за държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и за изпита по обща езикова култура на Тракийския университет, който е част от формирането на оценката за много професионални направления.
Обучението ще завърши с пробен тест, аналогичен по форма на кандидатстудентския изпит.
БТА припомня, че в Тракийски университет се обучават над 9000 български и повече от 1000 чуждестранни студенти от над 50 държави. В него преподават над 600 висококвалифицирани преподаватели и редица гост-лектори. Университетът предлага обучение по 43 бакалавърски, 69 магистърски и 90 докторски програми.
