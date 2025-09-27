Устойчивост в цените на основни зърнени култури на световните борси през седмицата отчитат експертите на Софийската стокова борса

Изминалата седмица демонстрира устойчивостта на световните стокови пазари, въпреки текущите геополитически напрежения, анализират експертите на Софийската стокова борса (ССБ), като отчитат, че ключови за динамиката остават времето и силното предлагане.

В САЩ фючърсите на пшеница на борсата в Чикаго за доставка през декември затвориха на 5,27 долара за бушел с месечен ръст от 4,98 процента. Пазарът беше подкрепен от силното международно търсене и износ, като седмичните продажби достигнаха 539 800 тона.

Фючърсите на пшеница на борсата "Юронекст" (Euronext) за доставка през декември паднаха с 1,1 процента до 191,75 евро за тон. Пшеницата в Русия се търгува на 228 долара за тон, което е ръст от 3 долара за тон спрямо предната седмица поради износ за Иран и ограничени доставки. Украинската пшеница остана стабилна на 225 долара за тон за септемврийска доставка, а износът за сезона (до 24 септември) е 5,98 млн. тона.

В Европа фючърсите за царевицата се търгуват на цени около 186 евро за тон. Цената на украинската царевица остава стабилна на 215 - 216 долара за тон за доставка през ноември-декември.

Глобално фючърсните цени на слънчогледовото олио се движат около 1342 долара за тон. Цената на руското слънчогледово масло пада с 5-10 долара за тон до 1130-1135 долара за тон. В Украйна цената остана около 1190 долара за тон. В България цените на дребно достигнаха 4 лева за литър или ръст от 25 процента на годишна база, като се очаква реколтата да бъде рекордна поради последните валежи в определени региони.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки остана спокойна през седмицата, отчитат още експертите на борсата. Продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон, а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон. Имаше също и търсене на фуражна пшеница насипно на начална цена от 340 лева за тон.

Цените на основните хранителни стоки на ССБ са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, тиквено семе и орехова ядка, на цени от 2500 до 6800 лева за тон.

При индустриалните стоки през седмицата на ССБ имаше сделки за дърва за огрев от 150 до 183,70 лева за тон. При енергоносителите се изкупиха компресиран природен газ на 1203,62 лв./хил.н.куб.м и газьол за промишлени и комунални цели на 1982 лв./хил.л. Продадоха се и моторно масло на 4409,00 лв./хил.л, корабно масло на 4429,00 лв./хил.л и универсално моторно масло на 4289,00 лв./хил.л.