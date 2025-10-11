Спад в цените на пшеницата и царевицата на световните борсови пазари през седмицата отчитат от Софийската стокова борса (ССБ).

Фючърсите на пшеницата на борсата в Чикаго се търгуваха около 189 долара за тон. Европейските цени на пшеницата също се понижиха, като референтните цени бяха около 225 долара за тон. Цената на пшеницата в Русия беше около 230 долара за тон.

Фючърсите на царевицата в САЩ отбелязаха умерен спад, като цените се движеха около 166 долара за тон. Цените на царевицата в Европа претърпяха по-значителен спад, установявайки се близо до 216 долара за тон.

Пазарът на слънчогледово масло претърпява динамични промени с приключването на жътвата в Черноморския регион. Цените в САЩ варират около 1222 долара за тон. Европейските цени, особено във Франция, са по-високи, около 1450 долара за тон, поради по-ниските от средните добиви от предишната реколта. Цените на слънчогледовото масло с произход Черноморския регион са около 1340 долара за тон.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки остава спокойна през седмицата, отчитат още експертите на борсата. Продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон, а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон. Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева за тон.

Цените на основните хранителни стоки на ССБ са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка на цени, вариращи от 2500 до 6800 лева за тон.

При индустриалните стоки на ССБ имаше сделки за дърва за огрев от 95 до 126 лв./куб. м. При енергоносителите се изкупиха гориво за отопление на 1954,56 лв./хил.л, газ пропан бутан от 883,33 до 933,33 лв./хил.л и газьол за промишлени и комунални цели на 1810,35 лв./хил.л. Продадоха се и множество смазочни материали - двигателни масла от 3750 до 8800 лв./хил.л, хидравлични масла от 3700 до 6260 лв./хил.л, диференциални масла от 6230 до 10 550 лв./хил.л и трансформаторни масла от 6980 до 7580 лв./хил. Антифриз, концентрат се реализира на цени от 4800 до 6000 лв./хил.л, спирачна течност на 4420 - 4470 лв./хил.л, греси от 10,50 до 11,69 лв./кг и добавка "Адблу" на 1800 лв./хил.л. През седмицата имаше сделка и за скрап от черни метали на 160 лева за тон.