Творческо ателие, спектакъл и среща с Юлиан Вергов, Петър Антонов и Яна Борисова предлага днес фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“

Ателие по творческо писане, спектакъл и среща с Юлиан Вергов, Петър Антонов и Яна Борисова предлага в днешната си програма фестивалът „Есенни театрални срещи в Русе“. Това съобщи основният организатор и селекционер на международния форум, както и директор на „Арт театър Берлин“ – Катя Костова.

Ателието по творческо писане с писателката Яна Борисова ще бъде от 10:00 до 15:00 часа в Камерната зала на Доходното здание в Русе. На него ще запознаем всички желаещи с това как се случва един театър, как започва от писането и завършва с качването на сцена. Има вероятност в четенето на текстовете да се включат и актьорите Юлиан Вергов и Петър Антонов, каза още Катя Костова.

Същата вечер от 19:00 часа в Голямата зала на Доходното здание те ще представят пиесата "Наполетано - или под нивото на очите". Тя е писана от Яна Борисова специално за тях двамата. Тя е със социална тематика и разказва за смисъла на живота. Тримата ще разговарят и с публиката след края на спектакъла, отбеляза още Катя Костова.

Фестивалът се организира с подкрепата на Министерството на културата, Община Русе и Национален фонд "Култура". БТА припомня, че това е второто му издание, като за първи път "Есенни театрални срещи в Русе" се организира през миналата година.