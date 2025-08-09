Администрацията на Доналд Тръмп е започнала издаването на лицензи на "Енвидиa" за износ към Китай на чипове за изкуствен интелект

Министерството на търговията на САЩ е започнало да издава лицензи на американския производител на чипове "Енвидиа" (Nvidia) за износ на неговия H20 чип за Китай, съобщи американски официален представител, цитиран от Ройтерс. Това се случва, след като миналия месец САЩ отмениха наложената през април забрана за продажби на H20 в Китай. Чипът бе специално проектиран за китайския пазар с цел да отговаря на изискванията на американските регулации за контрол върху износа на продукти използвани в разработването на системи за изкуствен интелект, въведени при администрацията на президента Байдън.

"Енвидиа" е предупредила, че наложените ограничения ще намалят приходите ѝ за последното тримесечие, с около 8 милиарда долара. Компанията обяви през миналия месец, че е подала молби за разрешение за подновяване на доставките на H20 и е получила уверение, че лицензите ще бъдат издадени скоро.

Все още няма яснота колко лиценза са издадени, кои клиенти в Китай могат да получат чиповете и каква е стойността на разрешения износ.

Продажбите на H20 през първото тримесечие са донесли 4,6 милиарда долара, а Китай е представлявал 12,5 на сто от общите приходи на "Енвидиа" за периода. Въпреки ограничителните мерки, китайският пазар остава ключов за американските производители на полупроводници.

"Енвидиа" се сблъска и с опасения от китайските власти, че в продуктите ѝ има "задни вратички" за дистанционен достъп, но заяви, че нейните продукти са с изцяло търговско предназначение.