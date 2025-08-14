Печалбата на "Леново" се удвоява през първото финансово тримесечие, отчетът надмина очакванията

Китайският технологичен гигант "Леново" (Lenovo Group) обяви днес, че паузата върху митата между Вашингтон и Пекин е била положителна за компанията и растежът на китайската инфраструктура за изкуствен интелект остава силен въпреки технологичното напрежение между САЩ и Китай, предаде Ройтерс.

"Примирието е положителна ситуация", каза главният изпълнителен директор на групата Ян Юанцин в интервю за Ройтерс, след като най-големият производител на персонални компютри в света публикува резултатите си за първото финансово тримесечие на годината (април-юни).

"Чувстваме се по-добре спрямо предходното тримесечие - това ни носи повече сигурност, отколкото несигурност", допълни той.

Приходите на "Леново" за тримесечието, приключило на 30 юни, са нараснали с 22 на сто на годишна база до 18,8 милиарда долара.

Отчетът на "Леново" надмина очакванията на анализаторите, като анкета сред икономисти, проведена от "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group - LSEG), предполагаше, че приходите на дружеството ще нараснат до 17,4 милиарда долара.

Главният изпълнителен директор отдаде представянето на компанията на силното търсене на ИИ в трите основни бизнес сегмента на компанията, като всеки от тях отбеляза двуцифрен ръст през първото финансово тримесечие.

Китайският износ за САЩ, включващ персонални компютри, в момента е обложен с мито от 30 на сто, въпреки тарифното примирие. Ян Юанцин заяви, че САЩ представляват по-малко от 20 на сто от общите приходи на групата и че ставките върху вноса на китайски стоки не са оказали голямо влияние върху бизнеса ѝ досега поради глобалното ѝ производствено присъствие.

Печалбата, относима към акционерите през първото финансово тримесечие, се е увеличила над два пъти на годишна база до 505 милиона долара, което е много повече от средната прогноза за 307,7 милиона долара.

Компютрите с изкуствен интелект са представлявали над 30 на сто от всички доставки на "Леново" през първото тримесечие, докато бизнесът със сървъри с ИИ е нараснал със 150 на сто през периода април-юни, благодарение на силното търсене в Китай, обяви Ян Юанцин.

"Отчитаме силен потенциал за развитие на сървъри с ИИ", каза той.

Наскоро властите в Китай изпратиха известия до големи интернет компании, в които ги съветват да избягват използването на чипове "Ейч20" (H20) на технологичния гигант "Енвидиа" (Nvidia) и да обмислят използването на местни алтернативи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп в началото на седмицата намекна, че може да позволи възобновяването на продажбите на тези полупроводници в Китай.

Ян Юанцин заяви, че инфраструктурата за изкуствен интелект в Китай е нараснала по-бързо от останалия свят и "Леново", който е партньор на "Енвидиа" в Китай, е инвестирала в диверсифициране на опциите си за веригата за доставки на фона на спора между САЩ и Китай за полупроводниците.

"Не само можем да продаваме глобални продукти, но и сме инвестирали много в разработването на най-добрите местни компоненти, за да отговорим на различните изисквания на клиентите", заяви главният изпълнителен директор на китайската група.

Книжата на "Леново" поевтиняха с над 3 на сто в днешната ранна търговия. За сравнение - индексът Hang Seng на китайския специален административен район Хонконг добави 0,4 на сто към стойнстта си.

Въпреки това акциите на групата са поскъпнали с 15 на сто през последните три месеца, изпреварвайки ръста на бенчмарка.