Приветстваме това, че руският президент вижда бъдещето на Украйна в ЕС, заяви говорител на Европейската комисия

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
05.09.2025 14:20
 (БТА)
Приветстваме това, че руският президент Владимир Путин вижда бъдещето на Украйна в ЕС, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с изявления на руския държавен глава от последните дни.

Украйна решава по въпроса с разполагането на войски на нейна територия, добави говорителят, попитан за думите на Путин, че руската страна ще възприема като законна военна цел чужди войски в украинските граници, особено преди края на войната. Говорителят каза, че ЕС продължава подготовката на допълнителни санкции срещу Русия и се стреми да съгласува действията в тази посока със своите съюзници.

Санкциите дават резултат, ще продължим натиска върху руската военна икономика, каза говорителят. По неговите думи целта е Русия да пристъпи към мирни преговори и Путин да участва в тях. Според говорителя този въпрос е бил обсъден в телефонен разговор между председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. 

Санкциите срещу вноса на петрол в ЕС от Русия работят, внесените количества значително намаляха, отбеляза говорителят. По неговите думи ЕС се придържа към графика за пълно прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива.

