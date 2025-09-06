Подробно търсене

Роденият в Германия епископ Профитлих бе беатифициран в Естония като мъченик

Анелия Пенкова
(AP Photo/Pavel Golovkin)
Талин,  
06.09.2025 21:37
 (БТА)

Роденият в Германия бивш архиепископ Едуард Профитлих, който през 30-те години на миналия век е начело на Католическата църква в Естония и през 1942 г. умира в съветски затвор, бе беатифициран днес на церемония в естонската столица Талин, предаде ДПА. 

Това е първото беатифициране в Естония, където преобладаващо е лутерантството.

Няколкостотин души присъстваха на церемонията за германския йезуит и мъченик в Талин. 

Австрийският кардинал Кристоф Шьонборн води церемонията от името на папа Лъв Четиринадесети. 

Профитлих е роден през 1890 г. в Биресдорф, Западна Германия, и първоначално, от 1930 г., е енорийски свещеник в Талин. Малко след това е назначен за апостолически администратор на Естония, а през 1936 г. става първият католически епископ в Естония след Реформацията. 

Година по-рано той се сдобива с естонско гражданство. След съветската окупация на Естония по време на Втората световна война той остава в страната и умира като мъченик в съветски затвор през 1942 г. 

Исторически момент за Естония

Епископът на Талин Филип Журдан нарече беатификацията исторически момент за Естония и Католическата църква. 

"За пръв път някой, който е живял, служил и страдал тук, в сърцето на страната ни, бива беатифициран", каза Журдан. Той добави, че мъченичеството на Профитлих е "силно свидетелство за вярата, куража и любовта" и символизира страданието на целия естонски народ под съветска окупация.

В проповедта си Шьонборн направи паралел с настоящето, като отбеляза, че беатификацията се осъществява в момент, когато има опасност старите рани отново да бъдат отворени. 

"Това безпокойство е особено голямо в тази част от света. Войната отново се превръща в горчива реалност", каза той, визирайки войната на Русия срещу Украйна. 

/ВА/

