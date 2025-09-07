Подробно търсене

Иво Тасев
Жена загина при руски обстрел в украинската Сумска област, обявиха местните власти
Разрушения след руско въздушно нападение в село Билопиля, в украинската Сумска област, 14 май 2025 г. Снимка: Службата на Украйна за извънредни ситуации чрез АП
Киев,  
07.09.2025 02:21
 (БТА)
Руски обстрел по град Путивъл в украинската Сумска област уби жена, а седем души, сред които 9-годишно дете, бяха ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на местните власти.

"В резултат от вражеска атака в покрайнините на Путивъл има една жертва и ранени", написа в канала си в приложението "Телеграм" председателят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Негова е информацията, че сред пострадалите има дете на 9 г.

Ранените са настанени в болница, а лекарите им оказват необходимите грижи, посочи Григоров, добавяйки, че обстоятелствата се изясняват.

Председателят на Градския съвет на Путивъл Костянтин Гаврилчук уточни, че в резултат на вражеското нападение на територията на града е загинала жена и са ранени седем души.

При руска атака срещу град Запорожие вчера са били ранени най-малко 15 души, като един от тях е в болница, припомня Франс прес, като цитира началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

/ИТ/

Свързани новини

30.08.2025 17:12

Руските сили настъпват по цялата фронтова линия в Украйна, заяви началникът на генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация

Началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов заяви днес, че руските сили продължават непрестанното си настъпление по цялата фронтова линия в Украйна, предаде Ройтерс.
27.08.2025 12:54

Зеленски каза, че е време да бъдат организирани преговори за приоритетите и сроковете за гаранциите за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е дошъл моментът да бъдат организирани преговори между лидери във връзка с ключовите приоритети и срокове за гаранциите за сигурност, предаде Ройтерс.
27.08.2025 12:32

Русия атакува тази нощ украинска енергийна и газова инфраструктура, заяви министерството на енергетиката

Украинското министерство на енергетиката съобщи днес, че Русия е атакувала през нощта енергийна и газова инфраструктура в шест украински области, предаде Ройтерс.

