Китайският президент Си Цзинпин призова за реформи и подобряване на глобалната система за управление

Китайският президент Си Цзинпин призова днес за реформи и подобряване на глобалната система за управление в речта си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която се провежда в китайския град Тянцзин, предаде Ройтерс.

"Организацията все повече се превръща в положителна движеща сила за израждането и реформирането на системата за глобално управление, като предлага и реализира множество нови концепции в тази област", каза Си. В същото време той подчерта, че се увеличават новите заплахи и предизвикателства.

Китайският президент отбеляза, че през последните 24 години ШОС се е придържала към "Шанхайския дух", за който са присъщи такива принципи като взаимно доверие, взаимна изгода, равноправие и уважение към културното разнообразие, както и стремеж към съвместно развитие.

Страните членки на ШОС се обединяват, за да се възползват от това многостранно сътрудничество, заяви той.