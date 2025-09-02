Подробно търсене

АРМЕНПРЕС: Арменският премиер и съпругата му пристигнаха в Пекин след срещата на върха на ШОС

Габриела Иванова
АРМЕНПРЕС: Арменският премиер и съпругата му пристигнаха в Пекин след срещата на върха на ШОС
АРМЕНПРЕС: Арменският премиер и съпругата му пристигнаха в Пекин след срещата на върха на ШОС
Снимка: АРМЕНПРЕС
Ереван ,  
02.09.2025 14:09
 (БТА)

Арменският премиер Никол Пашинян и съпругата му Анна Акопян пристигнаха в Пекин след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС. 

Пашинян ще присъства на парада утре в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на визитата си той ще се срещне и с китайския вицепрезидент Хан Чжън.

Арменският премиер и съпругата му бяха посрещнати от Ян Ин, заместник-председател на Постоянния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция в Пекин.

По време на срещата на върха на ШОС вчера Пашинян се срещна с китайския президент Си Цзинпин. Двамата лидери обявиха началото на стратегическо партньорство между Армения и Китай.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)

/ГГ/

Свързани новини

02.09.2025 10:05

Германският външен министър започва визитата си в Индия с преговори в Бенгалуру

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул започва днес визитата си в Индия, като приоритет в дневния ред са икономическите въпроси на фона на новита мита на САЩ върху стоки от Индия, предаде ДПА. Външният министър започва двудневното си посещение от южния град Бенгалуру, където по всяка вероятност икономическите възможности ще бъдат в центъра на вниманието – от научни изследвания до имиграция на квалифицирана работна ръка.
01.09.2025 18:29

Украйна разкритикува декларацията от срещата на ШОС в Китай, тъй като в нея не се споменава войната

Съветът на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) одобри днес след срещата си обща декларация, която се застъпва за принципите за ненамеса във вътрешните въпроси, за неизползване на сила и която отхвърля налагането
01.09.2025 12:17

Китайският президент Си Цзинпин призова за реформи и подобряване на глобалната система за управление

Китайският президент Си Цзинпин призова за реформи и подобряване на глобалната система за управление в речта си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се провежда в китайския град Тянцзин, предаде Ройтерс.
01.09.2025 12:02

АП: Кои лидери участват в срещата на ШОС и ще присъстват на военния парад в Китай

Китай посреща тази седмица много световни лидери като домакин на две ключови събития, свързани с отбраната. Списъците с гости, както присъстващите, така и отсъстващите, показват амбициите на Пекин, неговите съюзи и стремежа му да разшири своето влияние.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:33 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация