АРМЕНПРЕС: Арменският премиер и съпругата му пристигнаха в Пекин след срещата на върха на ШОС

Арменският премиер Никол Пашинян и съпругата му Анна Акопян пристигнаха в Пекин след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тянцзин, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Пашинян ще присъства на парада утре в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на визитата си той ще се срещне и с китайския вицепрезидент Хан Чжън.

Арменският премиер и съпругата му бяха посрещнати от Ян Ин, заместник-председател на Постоянния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция в Пекин.

По време на срещата на върха на ШОС вчера Пашинян се срещна с китайския президент Си Цзинпин. Двамата лидери обявиха началото на стратегическо партньорство между Армения и Китай.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)