Доналд Тръмп посрещна в Белия дом новия президент на Южна Корея И Дже-мьон

Десислава Иванова
Президентът Доналд Тръмп с новия си южнокорейски колега И Дже-мьон на срещата им в Овалния кабинет в Белия дом, 25 август 2025 г. Снимка: Alex Brandon/АП
Вашингтон,  
25.08.2025 20:34
Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства днес в Белия дом новия си южнокорейски колега И Дже-мьон, с когото се очаква да обсъди теми като търговията и отбраната, предаде Асошиейтед прес.

Броени часове преди посещението Тръмп публикува в социалните медии пост, в който писа, че в Южна Корея се провежда "чистка или революция" и заплаши да не прави бизнес със Сеул.

За момента не е ясно какво има предвид Тръмп, но през последните няколко месеца Южна Корея преживява политически сътресения, след като бившият президент - консерваторът Юн Сук-йол - беше свален от поста заради налагането през декември миналата година на военно положение в страната.

Очакванията от първата лична среща между двамата президенти са тя да спомогне за изясняване на подробностите от договорената през юли търговската сделка между двете страни, съгласно която Сеул ще трябва да инвестира стотици милиарди долари в САЩ. Споразумението определи мита от 15% за южнокорейските стоки, след като Тръмп първоначално заплаши Сеул с 25-процентни мита.

Свързани новини

12.08.2025 04:31

Тръмп и южнокорейският президент И Дже-мьон ще проведат първата си среща на 25 август, за да обсъдят въпроси на сигурността и икономиката

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон и американският му колега Доналд Тръмп ще проведат първата си среща на високо равнище на 25 август във Вашингтон, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на канцеларията на южнокорейския лидер.

