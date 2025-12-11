Подробно търсене

Защитникът Франческо Ачерби няма да играе за Интер до края на годината

Ивайло Георгиев
Защитникът Франческо Ачерби няма да играе за Интер до края на годината
Защитникът Франческо Ачерби няма да играе за Интер до края на годината
Франческо Ачерби / Снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
11.12.2025 17:02
 (БТА)

Защитникът Франческо Ачерби може да пропусне остатъка от календарната година с италианския клуб Интер, след като получи контузия в бедрото при поражението с 0:1 срещу английския Ливърпул в мач от Шампионската лига по футбол

Ачерби бе сменен в 31-та минута и от клуба потвърдиха за травмата. 

"Франческо Ачерби премина медицински прегледи тази сутрин и те потвърдиха, че той има разтежение на мускул в бедрото на десния крак", съобщават от Интер. С травма е и Хакан Чалханоглу, който бе заменен принудително и няма да играе срещу Дженоа в неделя.  

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:26 на 13.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация