Защитникът Франческо Ачерби няма да играе за Интер до края на годината

Защитникът Франческо Ачерби може да пропусне остатъка от календарната година с италианския клуб Интер, след като получи контузия в бедрото при поражението с 0:1 срещу английския Ливърпул в мач от Шампионската лига по футбол.

Ачерби бе сменен в 31-та минута и от клуба потвърдиха за травмата.

"Франческо Ачерби премина медицински прегледи тази сутрин и те потвърдиха, че той има разтежение на мускул в бедрото на десния крак", съобщават от Интер. С травма е и Хакан Чалханоглу, който бе заменен принудително и няма да играе срещу Дженоа в неделя.