Бюрото по труда в Монтана е обявило 17 свободни работни места за специалисти с висше образование

Дирекция „Бюро по труда“ в Монтана е обявила 17 свободни работни места за висококвалифицирани специалисти, съобщиха за БТА от дирекцията.

Фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД търси енергетик, а фирма "Пътинженеринг М" е обявила свободно работно място за инженер по строителство. Фирма „ЗАИ“ АД – Берковица е обявила свободно работно място за търговски посредник.

В Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" са обявени 12 свободни места за лекари по специалностите "Пневмология и фтизиатрия", "Ендокринология и болести на обмяната", "Обща и клинична патология", "Акушерство и гинекология", "Физикална и рехабилитационна медицина", "Вътрешни болести", "Педиатрия", "Кардиология", "Психиатрия" и "Ортопедия и травматология". В болницата има и по едно свободно място за магистър-фармацевт и медицински лаборант с висше образование.

Регионалният исторически музей в Монтана търси уредник в музей със специалност археология. Училище „Свети свети Кирил и Методий“ в село Лехчево, община Бойчиновци е обявило свободно работно място за учителв начална степен на обучение.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.